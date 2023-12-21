Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Günün ilk maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Ahlatcı Çorum FK 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 33 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Bitexen Giresunspor- Gençlerbirliği: 0-1
Erzurumspor FK-Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-Manisa FK: 1-0
Göztepe-Eyüpspor: 5-1
Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: 1-3
Tuzlaspor- Sakaryaspor: 1-3
Adanaspor- Altay: 0-1
Kocaelispor- Bodrum FK: 1-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|16
|13
|0
|3
|43
|15
|28
|39
|2.KOCAELİSPOR
|16
|10
|3
|3
|28
|17
|11
|33
|3.GÖZTEPE
|16
|10
|2
|4
|26
|9
|17
|32
|4.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|16
|8
|5
|3
|21
|12
|9
|29
|5.SAKARYASPOR
|16
|8
|5
|3
|25
|17
|8
|29
|6.GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|7
|6
|3
|19
|17
|2
|27
|7.BODRUM FK
|16
|7
|5
|4
|20
|13
|7
|26
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|16
|7
|3
|6
|28
|18
|10
|24
|9.BOLUSPOR
|16
|6
|4
|6
|13
|17
|-4
|22
|10.ERZURUMSPOR FK
|16
|4
|7
|5
|17
|17
|0
|19
|11.ÜMRANİYESPOR
|16
|5
|4
|7
|17
|20
|-3
|19
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|16
|5
|4
|7
|14
|20
|-6
|19
|13.MANİSA FK
|6
|4
|6
|6
|19
|17
|2
|18
|14.ADANASPOR
|16
|5
|1
|10
|13
|23
|-10
|16
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|16
|3
|6
|7
|10
|22
|-12
|15
|16.TUZLASPOR
|16
|3
|4
|9
|14
|29
|-15
|13
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|16
|2
|3
|11
|10
|27
|-17
|9
|18.ALTAY
|16
|2
|2
|12
|8
|35
|-27
|5
17. hafta
23 Aralık Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)
24 Aralık Pazar:
13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
25 Aralık Pazartesi
14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)
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