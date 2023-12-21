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Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası tamamlandı. Göztepe'ye mağlup olan Eyüpspor liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ikinci sırada yer aldı. Puan durumu tablosu verildi.

Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
21.12.2023 - 20:29,
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Günün ilk maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Ahlatcı Çorum FK 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 33 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Bitexen Giresunspor- Gençlerbirliği: 0-1

Erzurumspor FK-Ümraniyespor: 1-1

Boluspor-Manisa FK: 1-0

Göztepe-Eyüpspor: 5-1

Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: 1-3

Tuzlaspor- Sakaryaspor: 1-3

Adanaspor- Altay: 0-1

Kocaelispor- Bodrum FK: 1-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv. Puan
1.EYÜPSPOR16130343152839
2.KOCAELİSPOR16103328171133
3.GÖZTEPE1610242691732
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR168532112929
5.SAKARYASPOR168532517829
6.GENÇLERBİRLİĞİ167631917227
7.BODRUM FK167542013726
8.AHLATCI ÇORUM FK1673628181024
9.BOLUSPOR166461317-422
10.ERZURUMSPOR FK164751717019
11.ÜMRANİYESPOR165471720-319
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ165471420-619
13.MANİSA FK64661917218
14.ADANASPOR 1651101323-1016
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR163671022-1215
16.TUZLASPOR 163491429-1513
17.BITEXEN GİRESUNSPOR1623111027-179
18.ALTAY162212835-275
NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir

17. hafta

23 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)

24 Aralık Pazar:

13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Aralık Pazartesi

14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika


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