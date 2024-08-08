Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Spor

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu yarın yapılacak Sakaryaspor- Ankara Keçiörengücü mücadelesiyle başlayacak.

İstanbul'da yapılacak Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçı, Pendik Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Ligde normal sezon 38 maç haftası üzerinden oynanacak. İlk yarısı 17 hafta oynanacak ligde devre arası dönemi 22 Aralık'ta başlayacak. 5 Ocak 2025'te başlayacak ikinci yarının ardından Trendyol 1. Lig'in normal sezonu, 10 Mayıs 2025'te oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Normal sezonu ilk 2 sarada tamamlayan ekipler doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak son takım ise normal sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayacak ekiplerin katılımıyla düzenlenecek play-off etabında belirlenecek. Ligde normal sezonu son 4 sırada bitiren takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de oynamaya hak kazanan Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Alagöz Holding Iğdır FK de hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

14 ilden 20 takım

Trendyol 1. Lig'de bu sezon 13 takım, şehirlerinin temsilcisi olacak.

Ligde yeni sezonda Esenler Erokspor, Central Hospital Ümraniyespor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor, İstanbul'dan lige katılım sağlayacak.

Başkent Ankara'yı ligde Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ve MKE Ankaragücü temsil edecek.

Ligde Adana'dan Adanaspor, Iğdır'dan Alagöz Holding Iğdır FK, Diyarbakır'dan Amed Sportif Faaliyetler, Bolu'dan Boluspor, Çorum'dan Çorum FK, Erzurum'dan Erzurumspor FK, Kocaeli'den Kocaelispor, Manisa'dan Manisa FK, Sakarya'dan Sakaryaspor, Şanlıurfa'dan Şanlıurfaspor, Bandırma'dan Teksüt Bandırmaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor yer alacak.

Başkent derbisi

Başkent Ankara'nın köklü ekiplerinden Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü arasındaki 1937 yılına dayanan rekabette iki takım bu sezon Trendyol 1. Lig'de karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü'nün son 2 sezonda Süper Lig'de mücadele etmesi nedeniyle gerçekleştirilemeyen başkent derbisi, 2 yıllık aranın ardından yeniden yaşanacak.

Eryaman Stadı'nı paylaşan iki ekip bu sezon 13. haftada oynanan derbide galibiyet için sahaya çıkacak.

Yabancı kuralı

Ligde bu sezon 6 yabancı oyuncu sahada yer alabilecek.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sı bulunabilecek.

Haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk hafta programı şöyle:

9 Ağustos Cuma:

21.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

21.45 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

11 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)

19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)

21.45 MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)