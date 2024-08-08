Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlayacak. İlk hafta maçları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

08.08.2024 10:50
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı yarın oynanacak Galatasaray- Hatayspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk hafta heyecanı yarın, 10 Ağustos Cumartesi, 11 Ağustos Pazar ve 12 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, saat 21.00'de RAMS Park'ta Hatayspor'u ağırlayacak. Sezon başında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe ise, yeni hocasıyla ilk lig maçına Cumartesi günü saat 21.45'te evinde Adana Demirspor karşısında çıkacak. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek sezona kupayla başlayan Beşiktaş da Pazar günü saat 21.45'te Samsunspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Galatasaray - Adana Demirspor

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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