Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24 ve 25. hafta müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:
24. hafta:
2 Şubat Cuma
17.00 Ankaragücü - Sivasspor
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor - Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor
19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor- Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
25. hafta:
9 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş - İSTANBUL
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