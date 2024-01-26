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Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programları belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24 ve 25. hafta müsabaka programını duyurdu. 24. haftada Ankaragücü - Sivasspor, Hatayspor - Fatih Karagümrük, Samsunspor - Galatasaray gibi maçlar oynanacak. 25. haftada ise Adana Demirspor - Kasımpaşa, Galatasaray - RAMS Başakşehir, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor gibi karşılaşmalar yer alacak.

Trendyol Süper Lig\'de 24 ve 25. haftanın maç programları belli oldu
26.01.2024 - 17:28,
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Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24 ve 25. hafta müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:

24. hafta:

2 Şubat Cuma

17.00 Ankaragücü - Sivasspor

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

20.00 Samsunspor - Galatasaray

3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor

16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor

19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor

19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe

4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor- Adana Demirspor

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

25. hafta:

9 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa

10 Şubat Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor

19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir

11 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK

16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

12 Şubat Pazartesi

17.00 Trabzonspor - Hatayspor

20.00 Samsunspor - Antalyaspor

20.00 Kayserispor - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programları belli oldu - Son Dakika


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