Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray- Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor- Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.
Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.
Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5
NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.
Puan durumu
Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2.İKAS EYÜPSPOR
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3.BEŞİKTAŞ
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|4.GALATASARAY
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|4
|6.NET GLOBAL SİVASSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|7.ANTALYASPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|7
|-4
|4
|9.GÖZTEPE
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|10.GAZİANTEP FK
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|11.SAMSUNSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|12.TÜMOSAN KONYASPOR
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
|13.SİPAY BODRUM FK
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|14.KASIMPAŞA
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|15.CORENDON ALANYASPOR
|3
|0
|2
|1
|4
|6
|-2
|2
|16.TRABZONSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|17.ATAKAŞ HATAYSPOR
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
|18.ADANA DEMİRSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|19.BELLONA KAYSERİSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
4. hafta
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)
1 Eylül Pazar:
19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)
21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)
NOT: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek
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