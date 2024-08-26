Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Spor

Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı. Fenerbahçe liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ile Adana Demirspor berabere kaldı. Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi. Puan durumu da güncellendi.

26.08.2024 01:16
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray- Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor- Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.

Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5

NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.

Puan durumu

Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.FENERBAHÇE

3

2

1

0

8

2

6

7

2.İKAS EYÜPSPOR

3

2

1

0

6

2

4

7

3.BEŞİKTAŞ

2

2

0

0

6

2

4

6

4.GALATASARAY

2

2

0

0

4

2

2

6

5.RAMS BAŞAKŞEHİR

2

1

1

0

5

3

2

4

6.NET GLOBAL SİVASSPOR

3

1

1

1

2

2

0

4

7.ANTALYASPOR

3

1

1

1

5

6

-1

4

8.ÇAYKUR RİZESPOR

3

1

1

1

3

7

-4

4

9.GÖZTEPE

3

0

3

0

3

3

0

3

10.GAZİANTEP FK

2

1

0

1

1

1

0

3

11.SAMSUNSPOR

2

1

0

1

1

2

-1

3

12.TÜMOSAN KONYASPOR

3

1

0

2

5

7

-2

3

13.SİPAY BODRUM FK

3

1

0

2

4

6

-2

3

14.KASIMPAŞA

3

0

2

1

5

6

-1

2

15.CORENDON ALANYASPOR

3

0

2

1

4

6

-2

2

16.TRABZONSPOR

1

0

1

0

0

0

0

1

17.ATAKAŞ HATAYSPOR

3

0

1

2

4

6

-2

1

18.ADANA DEMİRSPOR

3

0

1

2

3

5

-2

1

19.BELLONA KAYSERİSPOR

1

0

0

1

1

2

-1

0

4. hafta

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

NOT: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika

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