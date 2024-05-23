Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın başlıyor - Son Dakika
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Spor

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig\'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak tek maçla start alacak. Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Haftanın açılış karşılaşması Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

23.05.2024 09:00
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Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak tek maçla start alacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Gaziantep FK (Pendik)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor- MKE Ankaragücü (Papara Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın başlıyor - Son Dakika

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