Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig\'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

28.08.2024 16:41
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Şampiyonlar Ligi Play-off Turu maçından dolayı geçtiğimiz haftaki lig müsabakası ertelenen Galatasaray'ın cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Geçen haftayı bay geçen Beşiktaş'ın Pazar günü Sivasspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u cuma günü konuk edeceği haftanın açılış maçında ise Mehmet Türkmen görev yapacak.

Süper Lig'de 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 Ağustos Cuma

21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın

21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar

19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

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