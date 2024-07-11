Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan fikstür çekimi sonucunda Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu maç programı belirlendi. Sezon, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. İlk hafta müsabakaları ise Sivasspor-Trabzonspor, Fenerbahçe-Adana Demirspor, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir, Kasımpaşa-Konyaspor, Galatasaray-Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor-Eyüpspor, Antalyaspor-Göztepe, Samsunspor-Beşiktaş, Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor (Bay) maçlarıyla başlayacak.

11.07.2024 14:51
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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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