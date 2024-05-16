Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları

Trendyol Süper Lig\'in 37. hafta müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Bitexen Antalyaspor ise Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak. Ligdeki derbi maç ise Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.

16.05.2024 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Diğer mücadelede ise Bitexen Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Derbi 19 Mayıs Pazar günü yapılacak

Ligde 37. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. RAMS Park'taki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir- Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, İstanbulspor, Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:27. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement