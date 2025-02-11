Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

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Türk futboluna önemli isimleri kazandıran 2. Lig ekibi Altınordu'nun yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıtıldı. Oyuncuların büyük bölümünü Fenerbahçe ve Galatasaray aldı. Süper Lig'in devleri, genç futbolcuların lisanlarını çıkartmaya da başladı.

11.02.2025 17:04  Güncelleme: 17:20
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Türk futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçti.

GENÇ FUTBOLCULAR FARKLI TAKIMLARA GİTMEYE BAŞLADI

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı. Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.

Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

BÜYÜK BÖLÜMÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı ve lisanslarını TFF'den çıkarmaya başladı.

Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

GALATASARAY DA LİSANLARI ÇIKARMAYA BAŞLADI

Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşıp lisanslarını çıkarmaya başladı. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.

BONSERVİS YOK, SADECE PAY VAR

Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi.

Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

SADECE İZMİR BÖLGESİYLE DEVAM EDECEK

Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.

GALATASARAY'A GİDENLER

Galatasaray'ın Altınordu'dan kadrosuna katıp şu ana kadar lisansını çıkardığı futbolcular;

  • Cem Efe Eroğlu
  • Eren Kaya
  • Kuzey Yıldız
  • Ahmet Poyraz Çakmak
  • Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu
  • Muhammet Burak Görgin
  • Eren Topaloğlu
  • Eymen Ayyıldız
  • Yusuf Bahram
  • Yağız Ünlen
  • Mert Samed Selam
  • Doruk Kadiroğlu
  • Poyraz Kirişkuzu
  • Yusuf Sivaslıoğlu

FENERBAHÇE'YE GİDENLER

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan kadrosuna katıp şu ana kadar lisansını çıkardığı futbolcular;

  • Ömer Yiğit Tiryakigil
  • Ata Gür
  • Enis Budak
  • Mustafa Serhan Kök
  • Baran Yolaçan
Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe\'den tarihi anlaşma

Seyit Mehmet Özkan, Galatasaray, Fenerbahçe, Altınordu, Futbol, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mesut:
    Haberi Doğru aktarayım,Genç oyunculara soruldu hangi takımı istersiniz diye Coğunluğu FenerBahçe yi tercih Etdi yani kısacası kapma gibi bir durum yok 449 20 Yanıtla
  • AlexArda:
    Gençlerin Beşiktaş'ı hiç tercih etmemesi ilginç olmuş. Okullarda böyle Beşiktaşlı sayısı çok az veya yok. 60 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SONRA DEDİMKİ İYİKİ BEŞİKTAŞLIYIM BUNLARIN KARDEŞ OLDUĞUNU ZATEN BİLİYORUZ 0 53 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    çoğunu fenerbahçe aldı demişsiniz ama fbde 5 isim var gsde 14..! 37 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şubat Ayının En Güzel Haberi Bu Olsa Gerek 20 4 Yanıtla
  • Alparslan:
    tamam da niye cemaat yurtlarında aynı yaşlar yatılı kalıyor ve hiç bir faydaları yok bu spor kulübü iyi işler yapio die mi datildi 16 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş'ı Şişliyecekler lann ferhat gt 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    büyük bölümü fenerbahçe ye gitti diyorsun admin efendi ama maşallah 6alatasaray listesi fenerbahçenin 2 katı 3 11 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Beşiktaşta tık yok zaten yeterince kreş kulübü oldu.. Beşiktaş kreş kulübü 13 0 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz:
    galatasaray u17 den 14 genç almış fenerbahçe u13 u14 u15 hepsini almış u17 den 5 genç almış 3 1 Yanıtla
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