Türk Sporcular Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Sporcular Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı

Türk Sporcular Avrupa Taekwondo Şampiyonası\'nda 14 Madalya Kazandı

Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Taekwondo Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde, Türk sporcular 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak toplamda 14 madalya elde etti.

16.04.2025 22:09  Güncelleme: 22:10
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AVRUPA Taekwondo Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde sporcularımız 3'ü altın 14 madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan sporcularımız 3 altın, 5 gümüş, 6 bronz, toplamda 14 madalya kazandı.

Taekwondo poomsae branşında sporcularımız 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederken, para poomsaede ilk kez bir uluslararası şampiyonada mücadele eden Türk sporcular 4 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

İlk gün sonunda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

-Taekwondo Poomsae-

ALTIN MADALYA

Mevlüt Pekcan (Erkekler bireysel 41-50 yaş)

Namık Konanç (Erkekler bireysel 51-60 yaş)

Safiye Yalçın (Kadınlar bireysel 41-50 yaş)

GÜMÜŞ MADALYA

Ali Kemal Ustabaş (Erkekler bireysel 31-40 yaş)

BRONZ MADALYA

Gülsena Karakuyulu Ertunç & Pelin Düzen & Muhammed Çağrı Gülen & Ömer Doğukan Öztürk & Emre Şentürk (Serbest Stil 18 Yaş Üstü Karışık Takım)

Utku Efe (Yıldız erkekler bireysel)

Teyfik Çelik (Erkekler bireysel 61-65 yaş), Ceren Behiye Okur (Yıldız kızlar bireysel)

-Para Poomsae-

GÜMÜŞ MADALYA

Berkay Çotaoğlu (Büyük Erkekler P21)

Yusuf Eymen Otalı (Büyük Erkekler P23)

Vahide Ziyşan Hotun (Büyük Kadınlar P72)

Okan Hotur (Büyük Erkekler P72)

BRONZ MADALYA

Gizem Bayrak (Büyük Kadınlar P21)

Eren Yılmaz (Büyük Erkekler P22)

Fatima Kevser Kıdeyş (Büyük Kadınlar P22)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türk Sporcular Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı - Son Dakika

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