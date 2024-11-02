Türk Takımları Avrupa'da Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Türk Takımları Avrupa'da Başarı Elde Etti

Bu hafta Türk takımları Avrupa kupalarında 10 galibiyet elde etti, erkeklerde 11, kadınlarda 5 takım mücadele ediyor.

02.11.2024 10:47
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Basketbolda Avrupa kupalarında hafta içi Türkiye temsil eden takımlar 10 galibiyet elde etti.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkede mücadele veriyor.

Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manisa Basket ile Aliağa Petkim'in gruplarında bu hafta maç oynamadı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında ikişer maça çıktı.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, gruplarında 4'te 4 yaptı ve bitime 2 maç kala üst tura yükselmeyi garantiledi.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Erkekler:

THY Avrupa Ligi:

Anadolu Efes- Barcelona (İspanya): 88-97

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (İsrail): 84-82

Alba Berlin (Almanya)-Anadolu Efes: 70-86

Fenerbahçe Beko- Partizan (Sırbistan): 89-72

BKT Avrupa Kupası:

Wolves Vilnius (Litvanya)-Beşiktaş Fibabanka: 93-78

Veolia Towers Hamburg (Almanya)-Türk Telekom: 89-77

Bahçeşehir Koleji-Trefl Sopot (Polonya): 79-67

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Kolossos H Hotels (Yunanistan)-Karşıyaka: 59-71

FIBA Avrupa Kupası:

Bursaspor-Basket Zaragoza (İspanya): 87-89 (Uzatmada)

Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-TOFAŞ: 96-99

Kadınlar:

FIBA Avrupa Ligi:

ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket (Fransa): 80-76

Fenerbahçe Opet-Villeneuve d'Ascq LM (Fransa): 95-75

FIBA Avrupa Kupası:

Beşiktaş-GEAS (İtalya): 82-71

Galatasaray Çağdaş Faktoring-BAXİ Ferrol (İspanya): 69-73

Sopron Basket (Macaristan) -YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 66-71

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Takımları Avrupa'da Başarı Elde Etti - Son Dakika

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