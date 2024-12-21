Türk Takımları Avrupa\'da Parladı

Spor

Türk basketbol takımları, Avrupa kupalarında bu hafta oynadıkları 14 maçın 12'sini kazandı.

Türkiye'den erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor.

Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş mücadele ediyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle ertelendi. FIBA Avrupa Kupası'nda ise bu hafta TOFAŞ'ın grubunda karşılaşma oynanmadı.

Türk takımlarının hafta içinde Avrupa kupalarında oynadığı maçların sonuçları şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko: 90-63

Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan): 89-67

Anadolu Efes- Partizan (Sırbistan): 86-77

BKT Avrupa Kupası:

Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya): 73-65

Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom: 74-80

Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka: 109-101

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim: 76-85

RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray: 64-74

Manisa Basket-FMP (Sırbistan): 103-84

Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka: 67-93

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:

ÇBK Mersin- Beretta Famila Schio (İtalya): 86-52

Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet: 71-79

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan): 82-75

Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya): 80-71