Spor

Türk yüzücülerden rekorlarla gelen şampiyonluklar

Litvanya ve Belgrad'daki yarışlara Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta Litvanya'da yapılan Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Bakırköy Ataspor Kulübü'nden Adasu Ramazanoğlu ve Berk Yavuz Aslan tarihi başarılar elde ettiler. Adasu Ramazanoğlu 400 metre su üstünde altın madalya, Berk Yavuz Aslan da Türkiye Rekoru kırarak 400 metre çift palette altın madalya kazanırken, 200 metre çift palette de bronz madalya kazandılar.

Bu hafta sonu Belgrad'da yapılan 'Havuz Apneası' yarışlarında kazanılan madalyalar şu şekilde:

Adasu Ramazanoğlu

8x50m Speed Apnea Dünya 1.'liği

4x50m Speed Apnea Dünya 1.'liği

ve dünya rekoru

2x50m Speed Apnea Dünya 1.'liği

ve Dünya Rekoru,

Asya Ceren Yılmaz

8x50m Speed Apnea Dünya 3.'lüğü

4x50m Speed Apnea Dünya 3.'lüğü

2x50m Speed Apnea Dünya 3.'lüğü,

Ege Kerem Yamanoğlu

8x50m Speed Apnea Dünya 2.'liği

4x50m Speed Apnea Dünya 3.'lüğü

2x50m Speed Apnea Dünya 2.'liği madalyalarını kazandılar.

Türk spor tarihinde ilk kez kızlarda 3 defa kürsüye 2'şer sporcuyla çıkıldı.

CANBERK BABAOĞLU: BAŞARI NE KADAR ZOR OLURSA O KADAR DEĞERLİDİR"

Bakırköy Ataspor'da sporcuları yetiştiren ve milli takımlar baş antrenörü de olan Canberk Babaoğlu" bu başarının yıllara dayanan bir

çalışmanın ürünüdür" dedi. Özkan İlhan Hoca ile beraber zaman zaman sabahın 5.30'unda başladıkları antrenmanların 15-20 km mesafeyi bulduğu günlerce çalışmaların da olduğunu ve bu yorucu süreçlerin bile onları yollarından döndürmediğini söyleyen Babaoğlu "Biz iyi biliyoruz ki ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek ve ulusal marşımızı söyletebilmenin her zaman büyük bedelleri vardır. Sporcularımızla biz buna hazırdık, başarı ne kadar zor kazanılırsa o kadar değerlidir mantığıyla yola çıktık. Özkan İlhan ve Nilüfer Volkan hocalar, yöneticiler, sualtı sporları federasyonu ve de velilerinin destekleriye 3 dünya şampiyonluğu ayrıca 3 dünya rekoruna imza attık" şeklinde konuştu.

SAİT BABAOĞLU: ARTIK MADALYALARI SAYAMIYORUZ

Bakırköy Ataspor Kulübü'nün kurucu başkanı Sait Babaoğlu 26 yıl önce kurdukları kulübün su sporlarında 4 ayrı branşta dünyada tarih yazdığını, başarıdan başarıya koştuğunu söyledi. Sporcuları Deniz Kayadelen'in de Guiness Rekorlar kitabına girdiğini ekleyen Babaoğlu, son 3 yılda milli takım düzeyinde ve kulüplerarası dünya şampiyonalarında aldıkları altın madalyaların 30 'u geçtiğini ayrıca 6 dünya rekoruna sahip olduklarını belirtti.

Kendi sporcuları Adasu Ramazanoğlu'nun altın madalyalarını sayamadıklarını da belirten tecrübeli spor adamı, 3 haftada 3 ayrı milli takımda yer alıp 5 altın madalya alarak 3 dünya rekoru kıran Adasu Ramazanoğlu 2 milli takım (Paletli Yüzme Gençler Milli Takımı, Havuz Apneası Gençler Milli Takımı, Paletli Yüzme Büyükler Milli takımı) yarışını tamamlamış olup bu haftaki Paletli Yüzme Büyükler Şampiyonası'nda da altın madalya için yüzeceğini söyledi.