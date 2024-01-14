Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı.

Ligde tamamı bugün yapılan 16. hafta karşılaşmalarında haftaya lider giren Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Wulfz Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi, averajla liderliği sarı-kırmızılılardan devraldı.

Yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Fatih Vatanspor-Beylerbeyi: 0-4

???????Bitexen 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor- Trabzonspor: 1-0

Hakkarigücü-Bitexen Anada İdmanyurduspor: 4-0

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-4

Wulfz Fatih Karagümrük-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-0

ALG Spor- Beşiktaş United Payment: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Ataşehir Belediyespor: 5-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 16 13 1 2 41 10 31 40 2.GALATASARAY PETROL OFİSİ 16 13 1 2 39 14 25 40 3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 16 11 2 3 40 9 31 35 4.BEYLERBEYİ 16 11 2 3 36 11 25 35 5.ALGSPOR 16 9 3 4 28 17 11 30 6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT 16 9 2 5 30 15 15 29 7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 16 7 3 6 33 21 12 24 8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 16 6 2 8 22 20 2 20 9.HAKKARİGÜCÜ 16 5 3 8 22 32 -10 18 10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 16 4 5 7 20 28 -8 17 11.TRABZONSPOR 16 5 2 9 17 25 -8 17 12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR 16 4 4 8 25 40 -15 16 13.FATİH VATANSPOR 16 4 3 9 19 35 -16 15 14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR 16 3 4 9 12 30 -18 13 15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 16 2 4 10 14 40 -26 10 16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 16 1 1 14 6 57 -51 4

Kaynak: AA