 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları tamamlandı. Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Wulfz Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak liderliği Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne kaptırdı. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İşte 16. hafta maçlarının sonuçları ve puan durumu...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde 16. hafta müsabakaları oynandı
14.01.2024 - 16:39,
Abone Ol

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı.

Ligde tamamı bugün yapılan 16. hafta karşılaşmalarında haftaya lider giren Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Wulfz Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi, averajla liderliği sarı-kırmızılılardan devraldı.

Yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Fatih Vatanspor-Beylerbeyi: 0-4

???????Bitexen 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor- Trabzonspor: 1-0

Hakkarigücü-Bitexen Anada İdmanyurduspor: 4-0

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-4

Wulfz Fatih Karagümrük-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-0

ALG Spor- Beşiktaş United Payment: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Ataşehir Belediyespor: 5-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ16131241103140
2.GALATASARAY PETROL OFİSİ16131239142540
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET1611234093135
4.BEYLERBEYİ16112336112535
5.ALGSPOR1693428171130
6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT1692530151529
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK1673633211224
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR166282220220
9.HAKKARİGÜCÜ165382232-1018
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER164572028-817
11.TRABZONSPOR165291725-817
12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR164482540-1516
13.FATİH VATANSPOR164391935-1615
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR163491230-1813
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR1624101440-2610
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR161114657-514

Kaynak: AA
YORUMLAR

Petrol Ofisi, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 18:06:08. #1.11#
SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement