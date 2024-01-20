Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları yapıldı.
Haftaya puan puana giren Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, zirve yarışında kayıp yaşamadı. Sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğunu korudu.
Ligde tamamı bugün oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Hakkarigücü: 6-0
Bitexen Adana İdmanyurduspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-1
Ataşehir Belediyespor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2
Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler: ALG Spor: 2-3
Galatasaray Petrol Ofisi- Fatih Vatanspor: 1-0
Beylerbeyi-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 5-0
Beşiktaş United Payment-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-1
Puan durumu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|17
|14
|1
|2
|47
|10
|37
|43
|2.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|17
|14
|1
|2
|40
|14
|26
|43
|3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|17
|12
|2
|3
|41
|9
|32
|38
|4.BEYLERBEYİ
|17
|12
|2
|3
|41
|11
|30
|38
|5.ALG SPOR
|17
|10
|3
|4
|31
|19
|12
|33
|6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|17
|9
|2
|6
|30
|16
|14
|29
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|8
|3
|6
|34
|21
|13
|27
|8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|17
|6
|3
|8
|24
|22
|2
|21
|9.TRABZONSPOR
|17
|6
|2
|9
|18
|25
|-7
|20
|10.HAKKARİGÜCÜ
|17
|5
|3
|9
|22
|38
|-16
|18
|11.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|17
|4
|5
|8
|22
|31
|-9
|17
|12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR
|17
|4
|4
|9
|25
|45
|-20
|16
|13.FATİH VATANSPOR
|17
|4
|3
|10
|19
|36
|-17
|15
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|17
|3
|4
|10
|12
|31
|-19
|13
|15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|17
|2
|5
|10
|16
|42
|-26
|11
|16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|17
|1
|1
|15
|6
|58
|-52
|4
Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. Hafta Maçları Sonuçlandı - Son Dakika