Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemelerinde E Grubu'nda - Son Dakika
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Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemelerinde E Grubu'nda

A Milli Takım, E Grubu'nda Hollanda-İspanya kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

13.12.2024 15:46
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A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda- İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen grup kura çekimine Türkiye, ikinci torbadan dahil oldu.

Ay-yıldızlı ekip, 4 takımdan oluşan E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile yer aldı.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF), Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

Kura çekiminde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA 2026 Dünya Kupası, gelmiş geçmiş en büyük Dünya Kupası organizasyonlarından biri olacak." dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Umarım en iyi takımlar Dünya Kupası'nda yer alır." ifadesini kullandı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nı ABD, Meksika ve Kanada ortaklaşa düzenleyecek.

A Milli Takım, ilk maçını eylülde oynayacak

Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oldu.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

Gruplar

Kura çekimin ardından 12 grup şöyle oluştu:

A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/ İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/ Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/ Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

Avrupa'dan Dünya Kupası'na 16 ülke katılacak??????

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026'da

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'nda yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemelerinde E Grubu'nda - Son Dakika

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