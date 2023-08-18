Temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı! Türkiye, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplayan ülke oldu - Son Dakika

Temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı! Türkiye, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplayan ülke oldu

Son Güncelleme: 18.08.2023 11:05

Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında 10. sıradaki yerini korurken 9. sıra için ise şansını artırdı. Galatasaray, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın başarılı sonuçları sonrası Türkiye, Avrupa'da bu sezon en fazla puan toplayan ülke oldu.

Tarihi gecelerinden birini geçiren Türk futbolu, UEFA ülke puan sıralamasında 10. sıradaki yerini korurken 9. sıra için ise şansını artırdı. Galatasaray, Olimpija'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Maribor'u, Adana Demirspor Osijek'i, Beşiktaş ise Neftçi Bakü'yü eleyerek Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Temsilcilerimizin başarılı sonuçları sonrası Türkiye, Avrupa'da bu sezon en fazla puan toplayan ülke oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİTME ŞANSI

Bu sezon sonunda UEFA ülke puan sıralamasında yerimizi korursak, Süper Lig şampiyonu 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup elemelerinden başlayacak.

Avrupa'da bu sezon en çok puan toplayan ülkeler:

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı! Türkiye, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplayan ülke oldu - Son Dakika
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