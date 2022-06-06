Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama - Son Dakika
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Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama

06.06.2022 11:48

Türkiye'de en çok kupaya sahip olan teknik direktörler kimler? Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u getirmesiyle birlikte liste güncellendi. Fatih Terim ilk sıradaki yerini korurken, Jorge Jesus ikinci sıraya yerleşti. 3.sırada ise Mustafa Denizli bulunuyor.

Süper Lig'de en çok kupa kazanan teknik direktörlerin şuan da kulüpsüz olması dikkat çekti. Bir döneme damga vuran ve başarıdan başarıya koşan birçok teknik adam şuan da takım çalıştırmıyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN FATİH TERİM

Listenin başında Galatasaray taraftarının gönlüne taht kuran Fatih Terim var. Tecrübeli teknik adam 21 kupa ile zirvede yer alıyor.

İKİNCİ SIRADA JESUS VAR

Fenerbahçe'nin kupa canavarı yeni teknik direktörü Jesus bu listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Özellikle Benfica dönemindeki başarılarıyla konuşulan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile neler yapacağı ise merak konusu.

İŞTE EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER

7'Sİ KULÜPSÜZ

Bu listede yer alan 9 teknik adamdan 7'si şuan da kulüp çalıştırmıyor. Fenerbahçe'ye yeni katılan Jorge Jesus ve son şampiyon Abdullah Avcı hariç listede yer alan tüm teknik adamlar aktif olarak teknik direktörlük yapmıyor.

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Mustafa Denizli, Fatih Terim, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama - Son Dakika
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