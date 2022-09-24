Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı - Son Dakika
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Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

24.09.2022 14:06
Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı.

Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 10-12-14 yaş altı erkek ve kız kılıç branşlarında 9 ilden 112 sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Hakan Hayber, AA muhabirine, Gölbaşı'nda düzenlenen müsabakalara Mersin, Gaziantep, Kilis, Malatya, Sivas, Van, Ankara, Batman ve Adıyaman'dan sporcuların katıldığını belirtti.

Hayber, turnuvanın iki gün süreceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı - Son Dakika

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