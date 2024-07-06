Türkiye, EURO 2024 Çeyrek Finalinde Hollanda ile Karşılaştı - Son Dakika
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Türkiye, EURO 2024 Çeyrek Finalinde Hollanda ile Karşılaştı

Türkiye, EURO 2024 Çeyrek Finalinde Hollanda ile Karşılaştı

EURO 2024 Çeyrek Final karşılaşmasında Türkiye, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zorunlu değişikliklerle takımını sahaya sürdü. Türk taraftarlar, ceza alan Merih Demiral'a destek verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maçı takip etti.

06.07.2024 22:14
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EURO 2024 Çeyrek Final karşılaşmasında Türkiye, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçında 3 zorunlu değişiklik ile takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam sarı kart cezalıları Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek ile Avusturya maçında attığın golün ardından bozkurt selamı yapması nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ile cezalandırılan Merih Demiral'ın yerine Samet Akaydın, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya süren Montella, sağ kanatta Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi Barış Alper Yılmaz oldu.

HAKAN VE SAMET BİR MAÇ SONRA DÖNDÜ

Ay-Yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bir maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Çekya maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen iki isim, Avusturya mücadelesinde forma giyememişti. Öte yandan Çekya maçından sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece bir antrenmanda yer alabilen Samet Akaydın, tek antrenmanla mücadelede 11'de görev yaptı.

MERİH DEMİRAL'A DESTEK

Öte yandan karşılaşma öncesinde maç için stadyuma gelen Türk taraftarlar, 2 maç ceza alan Merih Demiral'a destek oldu. Hemen hemen her taraftar, bozkurt selamı verirken, UEFA'nın çifte standart gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca Hollandalı bazı taraftarlar da milli futbolcuya verilen cezaya anlam veremediklerini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçında milli takımı yalnız bırakmadı. Merih Demiral'ın ceza olması sonrasında takıma destek olmak için programlarını iptal eden Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda mücadeleyi takip etti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünden takip etti.

Kaynak: DHA

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