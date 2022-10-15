Bartın'da yaşanan maden patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için TFF, bu hafta oynanacak tüm müsabakalarda saygı duruşu kararı aldı.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlayan TFF, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin yüreğini yakan olayın yaşanmasının ardından Süper Lig'in devleri taziye mesajlarında bulundu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.
Son Dakika › Spor › Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak - Son Dakika