Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak - Son Dakika
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Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak

15.10.2022 15:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bartın'daki maden patlamasına hayatını kaybeden vatandaşlar için bu hafta oynanacak tüm maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Süper Lig'in devleri de hayatını kaybeden madenciler için taziye paylaşımları paylaştı.

Bartın'da yaşanan maden patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için TFF, bu hafta oynanacak tüm müsabakalarda saygı duruşu kararı aldı.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlayan TFF, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" açıklamasını yaptı.

SÜPER LİG'İN DEVLERİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Türkiye'nin yüreğini yakan olayın yaşanmasının ardından Süper Lig'in devleri taziye mesajlarında bulundu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

Bartın'da vefat eden madencilerimiz anısına tüm müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak
Bartın'da vefat eden madencilerimiz anısına tüm müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak
Bartın'da vefat eden madencilerimiz anısına tüm müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak
Bartın'da vefat eden madencilerimiz anısına tüm müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak
Bartın'da vefat eden madencilerimiz anısına tüm müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak
YORUMLAR (1)
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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak - Son Dakika
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