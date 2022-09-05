Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali tamamlandı - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali tamamlandı

05.09.2022 10:22
Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. ve son ayağı final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. ve son ayağı final müsabakalarıyla tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen final mücadelesine Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü olmak üzere 11 kulüpten 144 golfçü katıldı.

Dört ayak ve iki kategoride oynanan turnuvada genel klasman tablosuna göre, "Süper Tur"da Bodrum Golf Kulübü takımı 44 puanla birinci, Kemer Golf Kulübü takımı 43 puanla ikinci, İstanbul Golf Kulübü takımı 39 puanla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Bodrum Golf Kulübü takımı elde ettiği puanla turnuvanın en iyi derecesini yaparak, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkan vekilleri Mehmet Dora ve Ali Özdoğan, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Murat Karaduman ve Yasin Akkanat, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Demirören, yaptığı konuşmada, federasyon olarak ilk defa böyle bir turnuva düzenlediklerini belirterek, bütün kulüpleri kaynaştırıp bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Tgf, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali tamamlandı - Son Dakika
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