Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası, Antalya'da devam edecek

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı, 13-14 Kasım'da Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu Beykonak Motokros Pisti'nde koşulacak yarışa birçok ilden sporcunun katılacağı belirtildi.

Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek yarışın, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacağı aktarıldı.

Şampiyonanın 4. ayağında 13 Kasım Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı, 14 Kasım Pazar günü ise yarışların gerçekleştirileceği kaydedildi.