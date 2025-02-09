Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu\'ndan Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları

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'ULUSAL Sıralama ve Gelişim Yarışları', Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, 'Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları' Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 300'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı. 4 gün süren yarışlarda 9, 11, 13, 15, 17, 19 gençler ve açık yaş kategorilerinde çeşitli müsabakalar gerçekleştirildi. Müsabakaları, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ve yarışmacıların aileleri takip etti. Başkan Aydın, federasyon olarak yeni yarışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızı burada görmek bizi çok mutlu ediyor. Yarışmalara 300'e yakın sporcumuzla son yılların en yüksek katılımı gerçekleşti. Hem kendilerini geliştiriyorlar hem de eğleniyorlar" diye konuştu.

'16 SPORCU ALTIN MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ'

Türkiye'nin birçok ilinden 300'e yakın sporcunun katıldığı yarışlarda altın madalya alan sporcular ise şöyle açıklandı:

9 yaş altı kızlar: İklim Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

9 yaş altı erkekler: Gökhan Uraz Altun (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

11 yaş altı kızlar Doğa Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

11 yaş altı erkekler: Muhittin Karahan Koç (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

13 yaş altı kızlar: Zeynep Dilara Ünlü (Uludağ Oksijen Spor Kulübü)

13 yaş altı erkekler: Kerem Batur Genç (Muğla Amerikan Spor Kulübü)

15 yaş altı kızlar: Elif Duman (Başaran Züccaciye Spor Kulübü)

15 yaş altı erkekler: Mehmet Doruk Özkan (Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübü)

17 yaş altı kızlar: Tulya Kesebir (Ayakizi Modern Pentatlon Spor Kulübü)

17 yaş altı erkekler: Muhammet Emir Kurtulan (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

19 yaş altı kızlar: Eda Özrodop (Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü)

19 yaş altı erkekler: Muharrem Yağız Cantosun (Enerji Yüzme Spor Kulübü)

Genç kadınlar: Ebrar Çalışkan (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

Genç erkekler: Eren Kıvanç Taşyaran (Asgard Spor Kulübü)

Açık yaş kadınlar Sıdal Aslan (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü)

Açık yaş erkekler: Buğra Ünal (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü)