Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek. Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle play-off'ta mücadele edecek.

Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu yarın başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.