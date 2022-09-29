Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu yarın başlıyor - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu yarın başlıyor

29.09.2022 09:42
Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu yarın başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.

Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 14 Mayıs 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek. Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle play-off'ta mücadele edecek.

İlk hafta programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)

1 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Pınar Karşıyaka- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-ONVO Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

2 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes- Galatasaray Nef (Sinan Erdem)

15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)

3 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş Emlakjet-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

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Potada maçlar 13 salonda oynanacak Potada maçlar 13 salonda oynanacak Aliağa Petkimspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak Aliağa Petkimspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu yarın başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu yarın başlıyor - Son Dakika
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