Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi\'nde Hafta Mücadeleleri Başlıyor

Milli Dartçı Süleyman Can Durmuş, Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

16 yaşındaki milli dartçı Süleyman Can Durmuş, 7 yıllık sporculuk kariyerinde 75 madalya kazandı. Türkiye'de katıldığı 82 müsabakanın yarısında şampiyonluğu elde eden Durmuş, dünya şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor. Dart Milli Takım Antrenörü Halil Durmuş, yeğeni Süleyman'ın başarılarından gurur duyduğunu ve gelecek vaat eden bir sporcu olduğunu belirtti. Süleyman Can Durmuş ise dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.