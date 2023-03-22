Eski milli oyuncu Gökhan Zan hakkında bomba iddia: İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu memleketi Hatay'da ilk günden bu yana herkesin yardımına koşan eski futbolcu Gökhan Zan'ın sürpriz bir karar aldığı öne sürüldü.
Halk TV'de yer alan habere göre, eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Zan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Hatay'ı ziyareti sırasında görüşmüştü.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, depremler sonrası gittiği Hatay'da görüştüğü Gökhan Zan'a, "Oğlum sen bizi ayağa kaldırdın." ifadelerini kullanmıştı.
Deprem sonrası Akşener ve Zan görüşmesinden kareler:
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