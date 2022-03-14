TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı - Son Dakika
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TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı

14.03.2022 20:10
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği Optimist Yıldızlar Kupası yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği Optimist Yıldızlar Kupası yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde Kumbahçe açıklarında gerçekleştirilen yarışlar için 38 kulüpten 303 sporcu kayıt yaptırdı.

Optimist Milli Takımı'nın belirleneceği yarışlara katılan yelkenciler, ilk gün programında antrenman yapıp deneme yarışlarına katıldı.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, AA muhabirine, 2022 Dünya Optimist Şampiyonası'nın Bodrum'da düzenleneceğini anımsatarak, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Akdurak, 27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasındaki Dünya Kupası yarışlarına katılacak Türk sporcuların, kendi evinde hazırlanmaları için optimist yarışlarını Bodrum'da yaptıklarını belirtti.

Her grup için toplamda en fazla 12 yarış planlan Optimist Yıldızlar Kupası, 20 Mart Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı

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Türkiye, Yelken, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı - Son Dakika


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