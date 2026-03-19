TYF Yelken Ligi 2'nci ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
TYF Yelken Ligi 2'nci ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası tamamlandı

TYF Yelken Ligi 2\'nci ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası tamamlandı
19.03.2026 14:41
İSTANBUL Yelken Kulübü ve Ankara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 TYF Yelken Ligi 2'nci Ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası bugün düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

İSTANBUL Yelken Kulübü ve Ankara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 TYF Yelken Ligi 2'nci Ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası bugün düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

2026 TYF Yelken Ligi 2'nci Ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası, 24 kulüp ve 187 sporcunun katılımıyla 14-18 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Organizasyonda dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene; Türkiye Yelken Federasyonu Asbaşkanı Murat Şener, İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Billur Arıkan, İstanbul Yelken Kulübü Viskomodor'u Gül Çelikel, Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sevilen Güney ve Evren Bayraktar, İstanbul İl Temsilcisi Buğra Varol, sporcular, kulüp antrenörleri, hakemler ve yelken severler katıldı.

14–18 Mart tarihleri arasında gerçekleşen organizasyondan sonra bölgelere göre ilk 3 sıra şu isimlerden oluştu:

Anadolu Bölgesi:

1-) Alin Sırımoğlu (Ankara Yelken Kulübü)

2-) Ozan Ada Başatlı (Ankara Yelken Kulübü)

3-) Yankı Luay Abbas (Ankara Yelken Kulübü)

Akdeniz Bölgesi:

1-) Arel Durgun (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü)

2-) Çınar Uslukul (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü)

3-) Bade Güler (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü)

Ege Bölgesi:

1-) Nurettin Tuğra Kartal (Turgutreis Yelken Kulübü)

2-) Can Ayaz Özer (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü)

3-) Can Ulusoy (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü)

Karadeniz Bölgesi:

1-) Osman Yiğit Gülmez (Samsun Yelken Spor Kulübü)

2-) Korhan Tekcan (Samsun Yelken Spor Kulübü)

3-) Kuzey Metehan Özer (Samsun Yelken Spor Kulübü) 3.

Marmara Bölgesi:

1-) Melisa Çopur (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

2-) Derin Güzel (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

3-) Gülce Naz Akcan (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

Genel sıralamada ise kazananlar şu isimlerden oluştu:

Junior Kız:

1-) Melisa Çopur (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

2-) Derin Güzel (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

3-) Gülce Naz Akcan (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

Junior Genel:

1-) Melisa Çopur (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

2-) Derin Güzel (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

3-) Nurettin Tuğra Kartal (Turgutreis Yelken Kulübü)

4-) Gülce Naz Akcan (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

5-) Ali Kaan Tüfekçiler (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi)

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TYF Yelken Ligi 2'nci ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: TYF Yelken Ligi 2'nci ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
