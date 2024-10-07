U20 Milli Takım Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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U20 Milli Takım Hazırlıklarına Başladı

U20 Milli Takım Hazırlıklarına Başladı

U20 Milli Futbol Takımı, Portekiz maçı için antrenmanlara başladı. Aday kadro güncellendi.

07.10.2024 22:29
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U20 Milli Futbol Takımı, 10 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapılan dinamik ısınma ile başladı. Ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapan U20 Milliler, duran top ve kanatlardan orta çalışması ile antrenmanı tamamladı. U20 Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİK

U20 Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Manisa FK forması giyen Efe Taylan Altunkara dahil edildi. Engin Poyraz Efe Yıldırım ise Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna geçiş yaptı.

U20 Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

KALECİLER: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Alanyaspor)

DEFANS: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Yiğit Fidan (Fatih Karagümrük), Furkan Demir (TSV Hartberg), Umut Erdem (Manisa Futbol Kulübü), Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg)

ORTA SAHA: Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), Burak Gültekin (Altınordu), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Eren Öztürk (VSG Altglienicke), Furkan Yöntem (Altınordu), Mehmet Eray Özbek (Kayserispor), Arda Süne (1. FC Köln), Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Sami Satılmış (Altınordu), Efe Taylan Altunkara (Manisa FK)

FORVET: Abdul Halim Eroğlu (TSG Balingen), İlkan Sever (Altınordu), Fırat Alpsoy (1. FC Düren)

Kaynak: DHA

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