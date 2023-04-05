UEFA'dan en çok gelir kazanan takımlar açıklandı! İşte Türk takımlarının listedeki yerleri

UEFA, 2021-22 sezonunda kulüplere dağıttığı gelirleri açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde ipi göğüsleyen Real Madrid, zirvede yer aldı. İspanyol ekibine 133 milyon 709 bin euro ödeme yapıldı.

İLK 5'TE DEVLER VAR

Zirvedeki Real Madrid'i 119 milyon 957 bin euro ile Liverpool takip etti. Üçüncü sıradaki Bayern Münih 109 milyon 606 bin euro, dördüncü sıradaki Manchester City 743 bin euro, beşinci sıradaki PSG ise 92 milyon 153 bin euro gelir elde etti.

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden Beşiktaş, toplam 26 milyon 920 bin euro kazanç sağladı. Siyah-Beyazlılar, Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon'un olduğu grupta puan alamamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinden ötürü Türkiye'den en çok gelir elde eden takım oldu.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'IN ARDINDA

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan, Son 16 Turu'nda Barcelona'ya elenen Galatasaray 14 milyon 733 bin euro ile Beşiktaş'ı takip etti.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayıp, Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenen Fenerbahçe ise 9 milyon 914 bin euro kazandı.