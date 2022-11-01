UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı - Son Dakika
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UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı

01.11.2022 13:48

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile grupta oynayacağı son maçına atanan Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan'ın yardımcılarından biri skandallara adı karışan Ivan Bebek olacak.

Hırvat hakem 18 Mart 2016'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynadığı maçı yönetmiş ve verdiği tartışmalı kararlarla hem hem Türkiye gündeminde hem de uluslararası kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.

FENERBAHÇE 8 KİŞİ KALMIŞTI

Portekiz takımı lehine düdükler çalan Bebek,maç 1-1 devam ederken 66. dakikada Mehmet Topal'ı, 87. dakikada Alper Potuk'u ve 90. dakikada da Volkan Şen'e kırmızı kart göstermişti. Ivan Bebek ayrıca saha kenarında, verdiği kararlara tepki gösteren dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı da tribüne göndermişti. Fenerbahçe, 8 kişi kaldığı maçı 4-1 kaybetmişti.

UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal atama! Ivan Bebek bir kez daha sahnede

BÜYÜK MAÇLARDAN MAHRUM BIRAKILDI

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi. Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester City, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal atama! Ivan Bebek bir kez daha sahnede

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan 2019 yılında Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğradı. Olaylı hakem, bir grup taraftar tarafından önce sözlü olarak taciz edildi ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Hırvatistan Futbol Federasyonu olayı kınarken saldırganların derhal bulunması için devlet organlarına çağrıda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı da ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bebek bir süre açığa alınmıştı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı - Son Dakika

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