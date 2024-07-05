UEFA Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi, Türkiye Futbol Federasyonu CAS'a başvuracak - Son Dakika
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UEFA Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi, Türkiye Futbol Federasyonu CAS'a başvuracak

UEFA Merih Demiral\'a 2 maç ceza verdi, Türkiye Futbol Federasyonu CAS\'a başvuracak

UEFA Disiplin Kurulu, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapması nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Demiral, karara itiraz için CAS'a başvuracak. Kararın değişmemesi halinde Demiral, EURO 2024 çeyrek final ve yarı final maçlarında forma giyemeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Berlin'e gidecek.

05.07.2024 14:15
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Disiplin Kurulu, Türkiye- Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra "bozkurt işareti" yapması nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, karara itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracak.

Merih Demiral, kararın değişmemesi halinde Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçında ve Hollanda'yı elemesi halinde yarı final maçında forma giyemeyecek.

UEFA, Merih Demiral hakkında "uygunsuz davranış" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yapılan açıklamada, soruşturmanın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı belirtildi.

Söz konusu madde futbol sahalarında "siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı" yasaklıyor.

Merih Demiral, Instagram hesabında Avusturya karşısında attığı iki golü ve gol sevinçlerini gösteren bir video paylaşmıştı.

Demiral paylaşımda, "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" demiş ve videonun ön izleme görselinde bozkurt işareti yaptığı fotoğrafa yer vermişti.

Türkiye-Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükselmişti.

Erdoğan, Berlin'de oynanacak Türkiye-Hollanda maçını izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Berlin'e gidecek.

UEFA'nın kararının açıklanması öncesi Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?" dedi.

"Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."

Türkiye, UEFA'nın soruşturma kararına ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" şeklindeki açıklamasına tepki göstermiş, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

Almanya da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığı’na çağırmış, bu gelişmeler sonrası Erdoğan'ın Berlin'e gideceği duyurulmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor UEFA Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi, Türkiye Futbol Federasyonu CAS'a başvuracak - Son Dakika

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