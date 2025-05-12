UEFA'yı ayağa kaldıran hakem, kupa finaline VAR olarak atandı - Son Dakika
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UEFA'yı ayağa kaldıran hakem, kupa finaline VAR olarak atandı

UEFA\'yı ayağa kaldıran hakem, kupa finaline VAR olarak atandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki finalde VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski'nin görev yapacağını açıkladı.

12.05.2025 17:30
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapacak VAR hakemini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski'nin görev yapacak. Zorlu maçta AVAR olarak ise Onur Özütoprak'ın görev alacak. 63. Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadı'nda oynanacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak."

UEFA'YI AYAĞA KALDIRAN HAKEM KWIATKOWSKI

Öte yandan Tomasz Kwiatkowski'nin maça atanmasıyla birlikte akıllara geçtiğimiz ay oynanan Atletico Madrid- Real Madrid maçı geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan maçta penaltı atışları sırasında Julian Alvarez vuruşu gole çevirmiş ancak yapılan VAR incelemesinde Arjantinli futbolcunun penaltıyı kullandığı sırada topa iki kez dokunduğu tespit edilerek gol geçersiz sayılmıştı. Büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan bu karar verildiğinde VAR'da Tomasz Kwiatkowski görev almıştı.

Polonyalı Tomasz Kwiatkowski'nin Süper Lig'de şu ana kadar VAR'da görev aldığı maçlar:

Kasımpaşa - Galatasaray: 3-3

Samsunspor - Galatasaray: 0-2

Beşiktaş - Başakşehir: 0-2

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