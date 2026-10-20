Uğurcan Çakır'dan eski günlerine yeşil ışık

Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği galibiyetiyle liderliğini koruyan Galatasaray’da, alınan kritik 3 puanın arkasındaki isimlerden biri milli kaleci Uğurcan Çakır oldu. Maçın son anlarında Deniz Gül’ün kaydettiği gol galibiyeti getirirken, Uğurcan’ın kaledeki geçit vermez performansı maça damga vurdu.

ESKİ GÜNLERİNE YEŞİL IŞIK

14 sezon boyunca sarı-kırmızılı kaleyi koruyan efsane isim Fernando Muslera'nın ardından kalede güven tazeleyen Uğurcan Çakır, bu sezona istediği başlangıcı yapamamıştı. Eleştirilerin hedefi olan milli kaleci, Gençlerbirliği karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla eski günlerini hatırlattı.

6 KURTARIŞLA YILDIZLAŞTI

Galatasaray bu sezon 3. kez bir maçı kalesinde gol görmeden tamamlarken, Uğurcan kalesine gelen 6 net pozisyonda gole izin vermedi. Milli eldiven, sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunun 7. haftasındaki Alanyaspor deplasmanında da 8 kurtarış yaparak 1-0'lık galibiyetin mimarı olmuş ve kariyer rekorunu egale etmişti