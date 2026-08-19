Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular - Son Dakika
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Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalması Fransa basınında geniş yer buldu. Fransızlar Mason Greenwood'u maçın kahramanı olarak gösterirken, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı için "Hayalet gibiydi" yorumunu yaptı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki atmosfer de öne çıkan detaylardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalması Fransa basınında geniş yer buldu. 

Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

L'EQUIPE'TEN DİKKAT ÇEKEN MANŞET

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasını "Olimpik Lyon, Fenerbahçe ile berabere kalmak zorunda kaldı" ifadeleriyle değerlendirdi. Gazete, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın atmosferine de geniş yer ayırdı.

Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

ŞÜKRÜ SARACOĞLU ATMOSFERİNE VURGU

L'Equipe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki atmosferin Lyon açısından karşılaşmayı daha da zorlu hale getirdiğine dikkat çekti. Fransız gazetesi, Lyon'un İstanbul deplasmanından beraberlikle ayrılmasının kötü bir sonuç olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

"GREENWOOD SİHRİNİ SERGİLEDİ"

Fenerbahçe'nin golünü atan Mason Greenwood, Fransız basınından övgü aldı. L'Equipe, İngiliz yıldızın performansını "Greenwood sihrini sergiledi" sözleriyle değerlendirdi.

Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

FENERBAHÇE'NİN YILDIZLARINI TEK TEK YAZDILAR

Foot Mercato ise Fenerbahçe'nin kadrosundaki yıldız isimlere dikkat çekti. Fransız basını; Ederson, Milan Skriniar, Nathan Aké, Semedo, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood gibi futbolcuların sarı-lacivertli formayı giymesini öne çıkardı.

Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

Foot Mercato ayrıca Lyon'un İstanbul deplasmanında aldığı beraberliği Fransız ekibi açısından değerli bir sonuç olarak değerlendirdi.

Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA "HAYALET" ELEŞTİRİSİ

Fransız basınının en sert değerlendirmelerinden biri ise Kerem Aktürkoğlu için geldi. Milli futbolcunun Lyon karşısındaki performansını yetersiz bulan Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu için "Hayalet gibiydi" ifadelerini kullandı.

Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

"FENERBAHÇE'NİN KAHRAMANIYDI"

Foot Mercato'nun oyuncu değerlendirmesinde maçın öne çıkan ismi yine Mason Greenwood oldu. İngiliz futbolcu için "Şüphesiz Fenerbahçe'nin kahramanıydı" yorumu yapıldı. Böylece Greenwood, attığı gol ve performansıyla Fransız basınında karşılaşmanın en fazla övgü alan Fenerbahçeli futbolcularından biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Fenerbahçe, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • uysalatli10@gmail.com [email protected]:
    İsmail hoca Kerem'de ne bekliyor.Merak ediyorum. Bu İsmail hocayla olmaz.Her zaman kadro yanlışlığı çıkarıyor. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular - Son Dakika
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