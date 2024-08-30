Ulusal Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Uluslararası Boyutta Yapıldı - Son Dakika
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Ulusal Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Uluslararası Boyutta Yapıldı

Ulusal Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Uluslararası Boyutta Yapıldı

Geçen yıl ulusal çapta yapılan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, bu yıl 18 farklı ülkeden 115 profesyonel sporcunun katılımıyla uluslararası boyutta yapıldı. 5 ili kapsayan turun ilk startı Samsun'dan verildi.

30.08.2024 13:24  Güncelleme: 13:28
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Geçen yıl ulusal çapta yapılan "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu", bu yıl 18 farklı ülkeden 115 profesyonel sporcunun katılımıyla uluslararası boyutta yapıldı. 5 ili kapsayan turun ilk startı Samsun'dan verildi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, TBF ve SAMKON iş birliği ile düzenlenen ve 30 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun (Tour of Route Salvation) startı Samsun'da protokolün katılımı ile Tütün İskelesi'nden verildi. Start öncesi açıklamalarda bulunan bisikletçiler, böyle anlamlı bir günde uluslararası organizasyona Samsun'un ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını söylediler.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Kaya Taşçı'nın start verdiği yarış öncesinde Vali Orhan Tavlı, Ankara'ya kurucu meclise gidecek bisikletçilere Türk Bayrağını takdim etti.

18 farklı ülkeden ( Türkiye, Belçika, Almanya, Japonya, İran, Eritre, Kazakistan, İsviçre, Filipinler, Fransa, Hollanda, Ukrayna, Avustralya, Brezilya, Büyük Britanya, Portekiz, İspanya ve Venezuela) 8 takımla 115 profesyonel sporcunun pedal çevirdiği ilk turda bisikletçiler Samsun- Yakakent etabında 151,1 km yol gidecekler. Bisikletçiler ayrıca 2. Etap olan Havza- Amasya etabında 133,7 km, 3. Etap olan Amasya- Çorum etabı 163,6 km uzunluğunda ve son etap olan 4. Etap Çankırı-Ankara Etabı 166,4 km uzunluğunda parkurda yarışacaklar.

İlk yarışın startının verildiği günde ayrıca çocuk kategorilerinin yarışlarının da startı verildi. Bisiklet yarışları heyecan dolu anlara da sahne oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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