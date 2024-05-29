Ulusal ve uluslararası yüzücüler Marmaris'te buluştu - Son Dakika
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Spor

Ulusal ve uluslararası yüzücüler Marmaris'te buluştu

Ulusal ve uluslararası yüzücüler Marmaris\'te buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası'na Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce sporcu katıldı. Ankara'dan katılan yüzücü Tuana Taşçı, müsabakalarda rakiplerini geride bırakarak 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

29.05.2024 14:34
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Bu yıl 21.'si gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şampiyona Türkiye başta olmak üzere İtalya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Kırgızistan, Moldova, Yunanistan, Bosna Hersek, ABD, Mısır, Rusya, Suriye ülkelerinden binlerce sporcunun katılımı ile düzenlendi.

Yarışmada hem Türkiye'yi hem de Ankara'yı temsil eden Polatlılı yüzücü Tuana Taşçı, Marmaris'te 21.'si düzenlenen Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası'nda girmiş olduğu müsabakalarda rakiplerini geride bıraktı. Taşçı, 3'ü altın olmak üzere 1 gümüş madalya kazandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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