Macaristan ile İtalya, Uluslar A Ligi maçında Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai gole izin vermedi.
Macaristan Milli Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai, maçın 5. dakikasında mutlak bir gol pozisyonunda topun ağlara gitmesine izin vermedi. 24 yaşındaki savunmacı, Cristante'nin şutunda kaleci Gulcsi'den seken topu çizgiden çıkardı.
O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken hem tribünleri hem de İtalya yedek kulübesini ayağa kaldırdı. İtalya Milli Takımı'nın yedek kulübesinde futbolcular ve teknik heyet büyük bir üzüntüyle ellerini başının arasına aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika