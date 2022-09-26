Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü

26.09.2022 22:37

Macaristan'ın UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde İtalya'yı konuk ettiği mücadelenin 5. dakikasında Fenerbahçe'nin savunmacısı Attila Szalai, inanılmaz bir müdahaleyle çizgiden topu çıkardı. Hem tribünleri hem de İtalya yedek kulübesini ayağa kaldıran o anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Macaristan ile İtalya, Uluslar A Ligi maçında Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai gole izin vermedi.

SZALAI ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Macaristan Milli Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai, maçın 5. dakikasında mutlak bir gol pozisyonunda topun ağlara gitmesine izin vermedi. 24 yaşındaki savunmacı, Cristante'nin şutunda kaleci Gulcsi'den seken topu çizgiden çıkardı.

Görüntü: S Sport
Görüntü: S Sport
Görüntü: S Sport
Görüntü: S Sport
Görüntü: S Sport
Görüntü: S Sport

İTALYA YEDEK KULÜBESİ AYAĞA KALKTI

O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken hem tribünleri hem de İtalya yedek kulübesini ayağa kaldırdı. İtalya Milli Takımı'nın yedek kulübesinde futbolcular ve teknik heyet büyük bir üzüntüyle ellerini başının arasına aldı.

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Fenerbahçe, Macaristan, İtalya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika
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