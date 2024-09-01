Edirne Maratonu'nda Türkiye-Yunanistan sınırında yarış - Son Dakika
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Spor

Edirne Maratonu'nda Türkiye-Yunanistan sınırında yarış

Edirne Maratonu\'nda Türkiye-Yunanistan sınırında yarış

EDİRNE'de düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu'nda 650 atlet, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Pazarkule Sınır Kapısı'nı da kapsayan 21 kilometrelik parkurda yarıştı. Genel klasmanda birinciliği milli atlet Üzeyir Söylemez'in kazandığı maratonda, kadınlardaysa ipi Dilan Atak Kuluk göğüsledi.

01.09.2024 13:35
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EDİRNE'de düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu'nda 650 atlet, Türkiye- Yunanistan sınırını oluşturan Pazarkule Sınır Kapısı'nı da kapsayan 21 kilometrelik parkurda yarıştı. Genel klasmanda birinciliği milli atlet Üzeyir Söylemez'in kazandığı maratonda, kadınlardaysa ipi Dilan Atak Kuluk göğüsledi.

Edirne'de bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen 650 atletin katıldığı Uluslararası Edirne Maratonu'nda 10K ve 21K'de mücadele eden sporcular, kentin simgesi Selimiye Camisi meydanından start aldı. 10 kilometrelik parkurda, Karaağaç Mahallesi'ne giden Lozan Caddesi'nden dönen atletler, kent merkezindeki Selimiye Camisi önünde finişi gördü. 21 kilometrelik parkurda ise Meriç ve Tunca nehirlerini aşan atletler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gelip, Kastanies Sınır Kapısı önünden dönüş alarak aynı güzergah üzerinde Selimiye Camisi önünde yarışı tamamladı.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Toplamda 150'si yabancı uyruklu 650 sporcunun katıldığı maratonun 21 kilometrelik parkuru erkeklerde genel klasman birincisi; milli atlet Üzeyir Söylemez olurken, Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa ikinci, Yunanistanlı Dimos Magginas üçüncü oldu. Kadınlar 21 kilometrede ise birinci Dilan Atak Kuluk, Duygu Turğut Boyan ikinci, Antigoni Polichronidou üçüncü oldu. Yarışmanın 10 kilometrelik parkurunda ise erkeklerde genel klasmanda Abdullah Tuğluk birinci, Mehmet Çelik ikinci, Salih Teksöz üçüncü oldu, kadınlarda ise Özlem Kaya Alıcı birinci, Remziye Ermen ikinci, Gülten Zobu Çelik üçüncü oldu.

'DEĞİŞKEN VE ZOR BİR PARKUR'

Yarışmanın birincisi milli atlet Üzeyir Söylemez, bu yıl ikinci kez Edirne maratonuna katıldığını belirterek, " Geçen sene de katılmıştım ama sağlık sorunum nedeniyle tamamlayamamıştım yarışı. Çok güzel ve rahat geçti bu sene. Mevsime göre güzel bir yarış, hava çok güzel iki gündür yağmur yağdığı için. Parkura gelecek olursak değişken ve zor bir parkur olsa da sıkmıyor çünkü iki ayrı ülke arasında koşuyorsunuz. Edirne zaten tarihi eserlerle dolu, kendi başına bir başkent. Tüm duyguları yaşayabiliyorsunuz koşarken, seyir zevki olan bir parkur. Hep beraber el birliğiyle Edirne'deki gibi bu yarışları büyüteceğiz, buna inanıyoruz" diye konuştu.

'HER YIL BURADA KOŞMAK İSTERİM'

Kadınlar genel klasman birincisi Dilan Atak Kuluk ise bu yıl üçüncü kez birincilik aldığını ifade etti. Kuluk, "Bu yıl üçüncü birinciliğimi aldım. Parkur bence çok güzel, inişli çıkışlı yerleri var. Bir çok sporcuya zor geliyor ama biz böyle parkurları seviyoruz çünkü daha eğlenceli oluyor. Parkurun en güzel kısmı, Yunanistan sınırından dönüş alıyoruz, çok güzel bir atmosfer. Eğlenceli ve güzel bir parkur. Her yıl koşmak isterim burada, inşallah seneye de burada oluruz" diye konuştu.

79 YAŞINDA 10 KİLOMETRE KOŞTU

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ahmet Poyraz (79) ise ilerleyen yaşına rağmen 10 kilometre koşarak gençlere örnek oldu. Poyraz, "2000 yılından beri sürekli koşuyorum, bu gibi organizasyonlara katılıyorum. 10 kilometrede kendi tempomla hiç durmadan koşuyorum. Her koşu organizasyonlarına katılmaya özen gösteriyorum. Yediğime ve içtiğime dikkat ederek tempomu korumaya çalışıyorum. Özellikle ekmek çok tüketmemeye çalışıyorum, bu sayede zinde kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ve Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden tarafından verildi.

Kaynak: DHA

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