Üye Girişi
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika

Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı

16.11.2021 13:02

- Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı Türkiye Judo Federasyonu, Edirne Judo Olimpik Spor Kulübü Derneği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası, 7 ülke, Türkiye'den 17 il ve yurt dışından farklı kulüplerden toplam...

- Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı

EDİRNE - Türkiye Judo Federasyonu, Edirne Judo Olimpik Spor Kulübü Derneği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası, 7 ülke, Türkiye'den 17 il ve yurt dışından farklı kulüplerden toplam 500'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Edirne'nin 25 Kasım kurtuluş gününe özel düzenlenen Uluslararası Judo Şampiyonası, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkeden toplamda 500 sporcunun katıldığı turnuvada Edirneli judocular, şampiyonalar öncesi Mimar Sinan Spor Salonu'nda uluslararası alanda tecrübelerini test etti.

Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sporcuların da katıldığı turnuva, uzun bir süre sonra salgın tedbirleriyle yapılan ilk müsabakalar arasında yer alıyor. Turnuvaya gelen sporculardan aşı kartı veya PCR testi göstermeleri istendi.

Turnuvaya toplam 500 sporcunun katıldığını söyleyen Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak, 7 ülke, Türkiye'den 17 il, yurt dışından ise farklı kulüplerin geldiğini aktardı. Bulgaristan ve Romanya'dan 7-8 kulübün katıldığını ifade eden Kıvrak, 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluş gününe özel düzenledikleri turnuvada Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sporcuların mücadele ettiğini söyledi.

"Hedefimiz milli takıma sporcu göndermek"

Uzun süredir devam eden Kovid-19 salgını sebebiyle dünyada organizasyonlar düzenlenemediğini ve bu şekilde bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Kıvrak, "Çocuklar performans kaybetmesin çalışmaları hızlandırsın diye düşündük. Burada eksikliklerimizi görerek çalışmaları hızlandıracağız. Hedefimiz milli takıma sporcu göndermek. Önümüzde süreçte resmi müsabakalar var. Milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonaları başlayacak. Bunun akabinde de yurt dışı uluslararası müsabakalar başlayacak. Bunun bir hazırlık aşaması olarak bu şekilde bir organizasyon planladık. Türkiye'den ve yurt dışından sporcuları davet ettik. Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında gelen herkesten aşı kartı ve PRC testi istedik. Bunları dosyaladık. Organizasyon 4 gün boyunca devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

"Bu gibi turnuvalar çevre komşu ülkeler ve illerle diyaloglarımızı geliştiriyor"

Salgın nedeniyle 2 yıldan beri turnuvalar düzenlenemediğine değinen Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, yeni gelişmelerle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yönergeleriyle tekrar bu etkinlikleri gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Bu gibi turnuvaların çevre komşu ülkeler ve illerle diyalogları da geliştirdiğini dile getiren Demiral, antrenörlerle iletişimi güçlendirerek sporcuların gelişimine katkı sağlayacak güçlü organizasyonları Edirne'de yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Edirne'den judo branşında her zaman dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alan başarılı sporcular yetiştiğini dile getiren Doç. Dr. Demiral, Bu turnuva ve şampiyonaların amacının bunun devamlılığını sağlamak olduğuna dikkat çekti. Bu tür müsabakalarla sporcuların eksikliklerini test etme imkanı bulduğunu aktaran Demiral, "Aynı zamanda antrenörler de kendi eğitimlerini burada denetlemiş oluyorlar. Bunların hepsi de planlı çalışmayla kendi branşımızda milli takıma sporcular yetiştirip geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla salgın sonrası çalışmaya başladık ve devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

Judoda Türkiye'de üçüncülüğü olan 13 yaşındaki Yağız Engin, yurt dışı ve Türkiye'deki diğer müsabakalarda dereceler elde etmek istediğini ve hedefinin dünya ve Balkan şampiyonalarında birincilik olduğuna vurgu yaptı.

Salgın döneminde pek fazla çalışma imkanı olmadığını, şimdi bu turnuvalarla çalışmaya başladıklarını sözlerine ekleyen 14 yaşındaki Arda Arabacı, burada eksikliklerini görerek olimpiyatlara daha iyi hazırlanabileceğini aktardı.

16 Kasım Salı günü başlayan Uluslararası Judo Turnuvası, 19 Kasım Cuma günü sona erecek.

Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı
Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Edirne, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak 13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti 13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlar 12:45 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlar
Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 12:40 Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı 12:27 Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız 12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 11:30 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız

Son Dakika Haberleri
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
13:20 Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor
13:19 Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti
13:04 Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar         
13:19
Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap         
13:09
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası         
12:37
Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi         
12:23
Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti! Acılı annesinin feryadı yürek dağladı Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti! Acılı annesinin feryadı yürek dağladı         
11:31
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi         
10:58
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 13:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement