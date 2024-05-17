Uluslararası Kemer Sualtı Günleri Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Kemer Sualtı Günleri Başladı

Uluslararası Kemer Sualtı Günleri Başladı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nin açılış seremonisi yapıldı. Kaymakam Ahmet Solmaz, Kemer'in dalış turizmi açısından önemli bir bölge olduğunu belirtti. Etkinlikte 17 ülkeden kültür bakanlıkları mensupları ve sualtı arkeologları bulunuyor.

17.05.2024 10:08  Güncelleme: 10:15
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Antalya'da bu yıl 23.'sü düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, açılış seremonisi ile başladı.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23.'sü yapılan Uluslararası Kemer Sualtı Günleri için Ayışığı Parkı'nda bulunan bir işletmede açılış seremonisi düzenlendi.

Açılışta konuşan Kaymakam Ahmet Solmaz, Kemer bölgesinin sürdürülebilir turizm anlamında en önemli aktivitelerden birinin dalış olduğunu söyledi. Kemer'de 20'ye yakın dalış noktası olduğuna dikkat çeken Kaymakam Solmaz, "Yılda yaklaşık 100 binin üzerinde insanın dalış yaptığı kanaatindeyim. Yani denizin altı ayrı bir dünya. Buraya gelen misafirlerimizin en azından bir kere suyun altını görmesini arzu ederim. Organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz ise Kemer Sualtı Günleri'nin herhangi bir festivalden farklı olduğunu belirterek, "Çünkü bu etkinlik sayesinde Kemer'i dünya arkeoloji sahnesine, dünya sualtı arkeoloji sahnesine taşıdık. Bugün haritada belki Türkiye'nin yerini gösteremeyecek pek çok insan dünyada Antalya diye bir kent ve Kemer diye bir ilçe olduğunu öğrendi. Şu anda dünyada sualtı fotoğrafçıları, sualtı arkeologları Kemer'i sualtı fotoğrafçılığıyla, sualtı arkeolojisi sayesinde çok yakından biliyorlar. Tereddütsüz biliyorlar, bunu başardık. Şimdi burada 17 ülkeden kültür bakanlıkları mensuplarını görüyoruz. Mauritius'dan Cibuti'ye, Mozambik'ten, Madagaskar'a Kenya'dan Portekiz'e kadar 14'ü Afrika ülkesi 3'ü Avrupa ülkesi kültür bakanlıkları uzmanları şu an UNESCO adına ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu yani CMAS adına buradalar, eğitim alıyorlar ve devletlerarası bir eğitimdeler" diye konuştu.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz da 23 yıldır yapılan bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.

Açılışa, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın yanı sıra Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr. Hakan Öniz, Idyros Kazıları Bilimsel Danışmanı Dr. Ceyda Öztosun, UNESCO Sualtı Arkeolojisi UniTwin Network çerçevesinde Mozambik, Cezayir, Fas, Senegal, Cabo Verde, Cibuti, Komoros, Eritre, Kenya, Madagaskar ve Mauritius kültür bakanlıkları uzmanları, Arjantin, Polonya, Fransa gibi ülkelerden akademisyenler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Kemer Sualtı Günleri Başladı - Son Dakika

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