ÜNİDES Programı Rekor Başvuru Aldı - Son Dakika
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ÜNİDES Programı Rekor Başvuru Aldı

ÜNİDES Programı Rekor Başvuru Aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2. dönemde 998 başvuru alarak rekor kırdı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin projelerine destek sözü verdi.

28.12.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrenci topluluklarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2. dönemde 998 başvuru alarak rekor kırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, projeye olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, başvuruların hızla değerlendirileceğini ve gençlerin projelerini hayata geçirmelerine destek olacaklarını söyledi.

Üniversite öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlanması amacıyla uygulanan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ÜNİDES, ikinci döneminde 998 başvuru alarak rekor kırdı.

Proje kapsamında yapılan başvuruların 362'si ulusal projelerden oluşurken, 636'sı yerel düzeydeki projeler olarak kaydedildi. En fazla başvuru yapılan iller; İstanbul, İzmir ve Bayburt oldu.

Gençlerin İlgi Alanları: Kişisel Gelişim ve Teknoloji Öne Çıkıyor

Başvuruların odaklandığı projeler arasında en popüler üç başlık şu şekilde oluştu;

1. Kişisel ve Sosyal Gelişim

2. Bilim ve Teknoloji

3. Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Öne çıkan başlıklar, gençlerin bireysel gelişim, yenilikçi çalışmalar ve kariyer hedeflerine yönelik konulara büyük bir ilgi gösterdiğini ortaya koyması bakımından dikkat çekti.

BAKAN BAK: ÜNİDES'E OLAN İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

ÜNİDES projesine gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "ÜNİDES'e olan ilgi gün geçtikçe artıyor, bunu görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız, projelerin değerlendirmelerini yapmaya başladılar. Elimizden gelen en kısa sürede tüm başvuruları değerlendirip gençlerimizin projelerini bir an önce hayata geçirmenizi sağlayacağız" dedi.

Bakan Bak, gençlerin proje üretme konusundaki heves ve katılımlarının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ÜNİDES 3. DÖNEM BAŞVURULARI ŞUBAT 2025'TE YAPILABİLECEK

ÜNİDES'in üçüncü dönem başvuruları, 03-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençler, projelerini hayata geçirmek için başvurularını yapabilecek.

ÜNİDES ile birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, sunulan destek ve fırsatlardan yararlanabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerel projelerde 50.000 TL'ye kadar, ulusal projelerde ise 100.000 TL'ye kadar ayni destek sağlanacak.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Osman Aşkın Bak, Politika, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÜNİDES Programı Rekor Başvuru Aldı - Son Dakika

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