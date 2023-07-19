"Utancımız" denilerek hedef tahtasına konulan Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

"Utancımız" denilerek hedef tahtasına konulan Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek mesajı

19.07.2023 13:24

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt paylaşımı sonrası, "Milli utancımız" ifadesi kullanılarak haber olmuş ve hedef gösterilmişti. Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı destek verdi. Dağlı yaptığı paylaşımda, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi'nin kazanılmasının ardından yaptığı, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" paylaşımı nedeniyle hedef gösterilmişti. Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Karakurt'a destek verirken paylaşımında, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek." ifadelerini kullandı.

"TÜRK KADININI ÇOK İYİ TEMSİL ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şampiyonluk sonrası yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt yaptığı açıklamada, "Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Aldığımız ilk altın madalya ama umarım son olmayacak. Destek veren herkese teşekkürler." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Ebrar Karakurt'a paylaşımı nedeniyle bazı kesimlerin tepkisini çekmesi sonrası başta Armağan Çağlayan olmak üzere Işın Karaca, Ceylan Ertem, Berna Laçin ve Zeynep Bastık gibi ünlü isimler de destek vermişti.

'Utancımız' denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek
Kübra Dağlı'nın paylaşımı
'Utancımız' denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek
'Utancımız' denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek
'Utancımız' denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek
YORUMLAR (3)
  • tansel çetinkaya: sen kimsin ya tesettürü bile rezil ettiniz kalkmış birde lgbtye destek veriyorsun Cevap Yaz 63 77 Yayından Kaldır
  • mahonni kuponni: inançlar özgürdür de bunlar niye marifetmiş gibi gösteriyorlar reklam için böyle de yapılmaz Cevap Yaz 31 23 Yayından Kaldır
  • Ens Kurt: Bu da o kavim den belli oldu Cevap Yaz 28 59 Yayından Kaldır
500

Ebrar Karakurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Utancımız' denilerek hedef tahtasına konulan Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek mesajı - Son Dakika


Son Dakika
14:09 'Güçlenmelisin' diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı
14:05 "Güçlenmelisin" diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı
13:53 Gizli görüşme sızdırıldı, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı! İmamoğlu'nun yanındaki 2 isim ise katılmadı
13:49 Gizli görüşme ifşa oldu, CHP MYK olağanüstü toplandı! İmamoğlu'nun yanında yer alan 2 isim katılmadı
13:42 Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünya yıldızını sarı-lacivertlilerin kaptanı Dzeko kapıda karşıladı
13:37 Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu Dzeko kapıda karşıladı
13:15 "Utancımız" denilerek hedef tahtasına konulan Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek mesajı
13:11 "Utancımız" denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek
13:13 Palu ailesi davasında yargı kararını verdi! Tuncer Ustael, müebbet hapse çarptırıldı
13:12 Ne oldu bu dostluğa? Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 14:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: "Utancımız" denilerek hedef tahtasına konulan Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement