"Utancımız" denilerek hedef tahtasına konulan Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek mesajı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi'nin kazanılmasının ardından yaptığı, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" paylaşımı nedeniyle hedef gösterilmişti. Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Karakurt'a destek verirken paylaşımında, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek." ifadelerini kullandı.

"TÜRK KADININI ÇOK İYİ TEMSİL ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şampiyonluk sonrası yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt yaptığı açıklamada, "Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Aldığımız ilk altın madalya ama umarım son olmayacak. Destek veren herkese teşekkürler." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Ebrar Karakurt'a paylaşımı nedeniyle bazı kesimlerin tepkisini çekmesi sonrası başta Armağan Çağlayan olmak üzere Işın Karaca, Ceylan Ertem, Berna Laçin ve Zeynep Bastık gibi ünlü isimler de destek vermişti.