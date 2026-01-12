Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico\'yu kazanan Barcelona Süper Kupa\'nın sahibi

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona, 3-2'lik skorla kazandı.

İLK GOL BARCELONA'DAN

Mücadeleye her iki takım da karşılıklı ataklarla başlarken ilk gol Barcelona'dan geldi. Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti.

İLK YARININ UZATMA ANLARINDA 3 GOL

İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma gösterilirken Real Madrid, 45+2'de Vinicius Junior ile maça denge getirdi. Bu golün ardından Barcelona, hızlı yaptığı atakla 45+4'te Robert Lewandowski'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Santrayı yapan Real Madrid, Gonzalo Garcia ile 45+6'da skora bir kez daha eşitlik getirdi.

SON SÖZÜ RAPHINHA SÖYLEDİ

İkinci yarıda gelişen Barcelona hücumunda Brezilyalı oyuncu Raphinha, 76. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

BARCELONA 10 KİŞİ

Maçın 90. dakikasında Barcelona'nın kaptanı Frenkie De Jong, yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

SÜPER KUPA BARCELONA'NIN

Karşılaşmanın uzatma anlarında Real Madrid üst üste pozisyonlardan yararlanamadı ve Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Katalan devi üst üste 2, toplamda ise 16. kez bu kupayı müzesine götürdü.