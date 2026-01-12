Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico\'yu kazanan Barcelona Süper Kupa\'nın sahibi
12.01.2026 00:06  Güncelleme: 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona, İspanya Süper Kupa şampiyonu oldu. Mücadeleye ilk yarının uzatma anlarında atılan 3 gol damga vurdu. Kupada zafere ulaşan Barcelona, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona, 3-2'lik skorla kazandı.

İLK GOL BARCELONA'DAN

Mücadeleye her iki takım da karşılıklı ataklarla başlarken ilk gol Barcelona'dan geldi. Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti.

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

İLK YARININ UZATMA ANLARINDA 3 GOL

İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma gösterilirken Real Madrid, 45+2'de Vinicius Junior ile maça denge getirdi. Bu golün ardından Barcelona, hızlı yaptığı atakla 45+4'te Robert Lewandowski'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Santrayı yapan Real Madrid, Gonzalo Garcia ile 45+6'da skora bir kez daha eşitlik getirdi.

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyon oldu

SON SÖZÜ RAPHINHA SÖYLEDİ

İkinci yarıda gelişen Barcelona hücumunda Brezilyalı oyuncu Raphinha, 76. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyon oldu

BARCELONA 10 KİŞİ

Maçın 90. dakikasında Barcelona'nın kaptanı Frenkie De Jong, yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

SÜPER KUPA BARCELONA'NIN

Karşılaşmanın uzatma anlarında Real Madrid üst üste pozisyonlardan yararlanamadı ve Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Katalan devi üst üste 2, toplamda ise 16. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid, Süper Kupa, El Clasico, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
20:09
Beşiktaş’a sevindirici haber Dönüş tarihleri belli oldu
Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 00:29:45. #7.11#
SON DAKİKA: Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.