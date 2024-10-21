Vangücü Kadın Takımı Destek Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Vangücü Kadın Takımı Destek Bekliyor

Vangücü Kadın Takımı Destek Bekliyor

Vangücü Kadın Futbol Takımı bir üst lige çıkmayı hedefliyor, destek çağrısı yapılıyor.

21.10.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig'de mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu yıl bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Ailelerinin ikna edilip, futbola kazandırılan 15-20 yaş arası genç kızların yer aldığı takım için destek isteyen Teknik Direktör Mecit Tekin, "Van'da kadın futbolu potansiyeli gerçekten çok yüksek ancak destek alamıyoruz, sahiplenme yok. Bir Vanspor'a, erkek takımına verilen destek maalesef kadın takımına verilmiyor" dedi.

Van'da 5 yıl önce futbola kazandırılan kızların hikayesi, ailelerinin "Futbol erkek işi", "Kızlar futboldan ne anlar" gibi söylemlerde bulunması ile başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 50'ye yakın sporcu, 2'nci Lig'de mücadele ediyor. Geçen yıl mücadele ettiği D grubunda ligi 4'üncü sırada tamamlayan Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu yıl bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Hangi grupta oynayacakları henüz belli olmayan takım, 9 Kasım'da başlayacak olan lig maçları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'1 YIL ÖNCE ŞAMPİYON OLUP, TAKIMI 2'NCİ LİG'E ÇIKARDIK'

Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Mecit Tekin, "Futbola kazandırdığımız kızlarımızın birçoğu, ilk yıllarda ailelerinden gizli bir şekilde futbola geliyorlardı. Sonra ailelerini ziyaret edip, ikna ettik. Kulübümüzü kurduğumuz günden bugüne kadar en az 30 sporcumuzu beden eğitimi öğretmenlik ve antrenörlüklerine kazandırdık. 1 yıl önce şampiyon olup, takımı 2'nci Lig'e çıkardık. Çok yetenekli futbolcularımız var. Van'da kadın futbolu potansiyeli gerçekten çok yüksek ancak destek alamıyoruz, sahiplenme yok. Bir Vanspor'a, erkek takımına verilen destek maalesef kadın takımına verilmiyor. Bu da bizi derinden üzüyor. Oysaki destek verilirse, çok daha iyi bir başarı elde edebiliriz. Vanspor'a yılda en az 200 milyonlardan bahsediliyor. Bunu istemiyoruz, Vanspor'a verilen desteğin yüzde 5'inin bizim takıma verilmesini istiyoruz" dedi.

'SÖZ VERİP, YERİNE GETİRMEYEN İŞ İNSANLARI OLDU'

Mecit Tekin, "Takımımıza verilecek destekle Süper Lig'de oynayıp, takımları ilimize getireceğiz. Bu anlamda özellikle Sayın Valimize, kurum amirlerimize, belediye başkanlarımıza takıma destek olmalarını çağrısında bulunuyoruz. İş insanlarımızın bize destek olmalarını istiyoruz. Sayın Valimizin daha önce takıma destekler oldu. Büyükşehir Belediye eş başkanları da takıma destek olacaklarını söylediler. Şu an öyle bir durumdayız ki ligden çekilmemiz bile söz konusu. İş insanları takıma destek olursa, bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Daha önce bize söz verip de yerine getirmeyen iş insanları oldu. Lütfen kızlarımızın hayalleri ile oynamayın. Eğer bir söz verdiyseniz yerine getirin. Bu yıl 30 takım, ligde mücadele edecek. 6 takım maddi imkansızlıklar nedeniyle lige giremedi. Geçen yıl bize destek veren iş insanları sözlerini tutmadı, kızlarımızın hayalleri ile oynadılar. Onları da takıma destek vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Mecit Tekin, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Vangücü Kadın Takımı Destek Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Vangücü Kadın Takımı Destek Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.