Vanspor FK, 1. Lig'de Kalıcı Olmak İstiyor - Son Dakika
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Vanspor FK, 1. Lig'de Kalıcı Olmak İstiyor

Vanspor FK, 1. Lig\'de Kalıcı Olmak İstiyor
13.07.2025 18:39
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Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor ve ligde kalmayı hedefliyor.

1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK Sportif Direktörü Osman Yıldırgan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı değerlendirerek, "Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Çünkü, 25 sene sonra gelen bu ligin çok zor olduğunu biliyoruz. Çok değerli camia ve kulüplerin olduğunu biliyoruz. Biz de bu ligde Vanspor'u iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önceliğimiz, lig de kalmak. Ardından da iyi bir futbol sergileyerek şehrimize nasip olursa bir şampiyonluk ya da play-off heyecanı yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 800 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Doğu Anadolu temsilcisinin sportif direktörü Osman Yıldırgan kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmalarının güzel geçtiğini söyleyen Osman Yıldırgan, "Geçen sene 25 yıllık hasrete son verdik. Güzel bir şampiyonluk hikayesi oldu. Zor bir sezondu. Ama, şampiyon olup çok şükür kupayı şehrimize getirdik. Kayseri'de kampımız güzel geçiyor. Güzel bir aile ortamı var. Geçen yıldan kalan bir çok oyuncumuzla devam ediyor. Hocamızın raporları doğrultusunda transferlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DEĞERLİ CAMİALAR VAR'

1'inci Lig'in çok zorlu geçeceğine de vurgu yapan Yıldırgan, "Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Çünkü, 25 sene sonra gelen bu ligin çok zor olduğunu biliyoruz. Çok değerli camia ve kulüplerin olduğunu biliyoruz. Biz de bu ligde Vanspor'u iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önceliğimiz, lig de kalmak. Ardından da iyi bir futbol sergileyerek şehrimize nasip olursa bir şampiyonluk ya da play-off heyecanı yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'KAYSERİ BİZE UĞUR GETİRİYOR'

Geçtiğimiz sezon başında Kayseri'de kampa girip sezonu Kayseri'de kupa kaldırarak kapattıklarını da dile getiren Osman Yıldırgan, "Geçen sene sezon başı kampını da Kayseri'de yapmıştık. Finale çıkmadan önce şehir ve stadyum belirlenecekti. Biz de 'acaba Kayseri olabilir mi' demiştik. Kayseri çıkınca da başlangıç ve bitişin olduğu bir şehir olunca bize uğur getireceğine de inanmıştık. Burada kupayı kaldırmak gerçekten o anlamda çok özel ve değerli oldu. Biz de buna istinaden yine Kayseri'de bir hazırlık kampı yapıyoruz. Belki yine güzel başarılara imza atmanın meyvelerini bu sahada atmış oluruz" ifadelerine yer verdi.

'BAZI OYUNCULARLA ANLAŞMA NOKTASINDAYIZ'

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yıldırgan, "Hocamızın raporu doğrultusunda bir sol bek, forvet ve stoper arayışımız var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı oyuncularla anlaşma noktasına geldik. Elimizde geniş bir oyuncu portföyü var. Hepsini değerlendiriyoruz. Şartlara bakıyoruz. Vanspor'a yakışacak oyuncular kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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