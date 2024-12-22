VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk çılgına döndü - Son Dakika
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VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk çılgına döndü

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Galatasaray, Kayserispor maçının 23. dakikasında Osimhen'in kaleci Onurcan ile girdiği ikili mücadele sonrasında yer kalmasının ardından penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu sürdürürken, VAR hakemi Bülent Birincioğlu da tartışmalı pozisyona müdahale etmedi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dördüncü hakeme itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

22.12.2024 16:44
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.

OSIMHEN YERDE KALDI

Jeanvier'in geri pasında top kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti. Pres yapan Osimhen, Onurcan Piri ile ikili mücadeleye girip yerde kaldı. Yaşanan bu mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk deliye döndü

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

Onurcan Piri, gerideki paslaşmalar sonrası bir kez daha topu aldı ve bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, Osimhen'in yaklaşık 1 dakika geçmesine rağmen ayaktan kalkmaması üzerine oyunu durdurdu. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinden bulunmadı.

OKAN BURUK İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, soluğu dördüncü hakemin yanında aldı ve hem karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkme'in hem de VAR Bülent Birincioğlu'nun müdahale etmediği penaltı pozisyonu için itirazlarda bulundu ama karar değişmedi.

İşte o pozisyon;

VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk deliye döndü
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
VAR devreye girmedi: Galatasaray, bu pozisyonda penaltı bekledi
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk çılgına döndü

Bülent Birincioğlu, Mehmet Türkmen, Victor Osimhen, Kayserispor, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • blackstyle man:
    Tekmeyi atan Öşimen zaten. Ne penaltısı. Bu patates iyice kafayı yedi. Puan laybedeceğiz de Fener bizi ykalayacak diye dizlerinin bağı çözülüyor. Korkunun eceli faydası yok Okan efendi. İyi oynayan kazanır. 15 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasarayliyim ama bu pozisyonda hiç bir şey yok kendi takıldı düştü 20 1 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    GS lı olarak söylüyorum bu pozisyonda penaltı yok gereksiz itiraz olmuş 14 1 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    penaltı yok işte bende galatasaraylıyım 14 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ağlama Zaten şampiyon GS olacak 2 6 Yanıtla
  • selim IŞIK:
    osimhen kendi kalkınca penaltı yok dedi 4 0 Yanıtla
  • Nusret Özbakan:
    Galatasaray lı olarak söylüyorum kesinlikle penaltı yok 3 0 Yanıtla
  • ercan karataş:
    Türk futbolu izlemiyorum artık her hafta hakemleri konuşmaktan bıktım en ufak düşmede bile penaltı bekliyorlar 1 0 Yanıtla
  • said örücü:
    başlık var müdahale etmedi !!! manidar 0 0 Yanıtla
  • gökhan çelik:
    hırsızsaray 0 0 Yanıtla
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