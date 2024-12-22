Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.
Jeanvier'in geri pasında top kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti. Pres yapan Osimhen, Onurcan Piri ile ikili mücadeleye girip yerde kaldı. Yaşanan bu mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.
Onurcan Piri, gerideki paslaşmalar sonrası bir kez daha topu aldı ve bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, Osimhen'in yaklaşık 1 dakika geçmesine rağmen ayaktan kalkmaması üzerine oyunu durdurdu. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinden bulunmadı.
Bunun üzerine Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, soluğu dördüncü hakemin yanında aldı ve hem karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkme'in hem de VAR Bülent Birincioğlu'nun müdahale etmediği penaltı pozisyonu için itirazlarda bulundu ama karar değişmedi.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › VAR müdahale etmedi: Bu pozisyondan penaltı çıkmayınca Okan Buruk çılgına döndü - Son Dakika
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