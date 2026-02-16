Velespit Müzesi Açıldı - Son Dakika
Velespit Müzesi Açıldı

16.02.2026 19:26
Konya, Avrupa Bisiklet Başkenti seçilirken Velespit Müzesi törenle açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesince yapılan, bisikletin tarihine ışık tutarak her yaştan ziyaretçisine hitap eden Velespit Müzesi törenle açıldı.

Panorama Konya Müzesi önünden başlayıp Velespit Müzesi'nin bulunduğu Kılıçarslan Kent Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşünün ardından Meydan'da açılış töreni düzenlendi.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Konya'nın "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti" seçilmesine ilişkin yetki belgesini Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teslim etti.

"Siz, Avrupa'nın en iyi spor başkentisiniz"

Lupatelli, yaptığı konuşmada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siz, Avrupa'nın en iyi spor başkentisiniz. Manchester ile 'Avrupa Bisiklet Başkentliği' başlamıştı. Bu yıl ise Konya ile devam ediyor ve Konya, bu konuda 1 numara. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olarak 2026-2031 yıllarında, 5 yıllık bir dönemde bisiklet başkenti adaylarının belirlenmesinden sorumlu olacak." diye konuştu.

Vali İbrahim Akın da Konya'nın "Avrupa Bisiklet Başkenti" seçildiğini hatırlatarak, bisiklet kültürünü yaşatmanın kent için önemli olduğunu söyledi.

Konya'nın sporda öncü şehirlerden biri olduğunun altını çizen Akın, "Federasyon tarafından şehrimize tevdi edilen 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanı hem bir takdir hem de uzun yıllardır kararlılıkla yürütülen planlı yatırımların ve vizyoner spor politikalarımızın uluslararası alanda tescilidir." dedi.

Akın, Velespit Müzesi'nin bisiklet kültürünü geçmişten geleceğe taşıyan önemli bir hafıza mekanı olduğunu vurgulayarak, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yatırım sorumluluğunu çağın ruhuna uygun projelerle geleceğe taşıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da gençliğe yaptıkları yatırımlar ve Konya'nın sporla anılan bir şehir haline gelmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

İstikrarlı vizyonun, sabırlı emeğin ve güçlü şehir iradesinin karşılığını aldıklarını dile getiren Altay, "Konya'mız, geçmişten aldığı ilhamı geleceğe taşıma iradesini gösteren nadir şehirlerden biridir. Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi, 'Dünya, bir dağ gibidir, yaptıklarımız ise ses. Yankısı yine bize döner'. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, attığımız her adımın yankısını düşünerek hareket ediyoruz. Biliyoruz ki bugünün yatırımı, yarının medeniyetidir. Bu anlayışla, yatırım sorumluluğunu çağın ruhuna uygun projelerle geleceğe taşıyoruz." diye konuştu.

Konya'da bisiklet kullanımının yaşam tarzı olduğuna dikkati çeken Altay, "Konya, bugün 680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterilen bir şehir konumundadır. Bu ağ, bisikleti bir ulaşım tercihi olmanın ötesine taşıyarak bir şehir kültürüne dönüştürmüştür. Türkiye'de bir ilk olan bisiklet tramvayımız, 'Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi'miz, paylaşımlı elektrikli bisiklet altyapımız, çevreci ve sürdürülebilir şehir anlayışımızın somut göstergelerindendir. Birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Olimpik Velodromumuz ise bu vizyonun spor alanındaki en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.

"2025 yılında spor organizasyonları ve etkinliklerde 354 bin gencimizi sporla buluşturduk"

Konya'nın pek çok branşta sporun parlayan şehirlerinden biri haline geldiğini belirten Altay, "2025 yılında düzenlediğimiz spor organizasyonları ve etkinliklerde 354 bin gencimizi sporla buluşturduk. Hayata geçirdiğimiz örnek projeler ve İslami Dayanışma Oyunları gibi büyük organizasyonlarla 2023 yılında Dünya Spor Başkenti olan Konya'mız, şimdi ise bu birikimi Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanıyla taçlandırmıştır. Bu, aslında bir tesadüf değil eşsiz bir istikrarın ve gayretin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, 7'den 70'e herkese hitap edecek şekilde tasarladıkları Velespit Müzesi ile "Dar'ül Mülk" vizyonunun önemli bir halkasını daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, vatandaşları Velespit Müzesi'ni görmeye davet etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA

